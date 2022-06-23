Eyüpsultan'da fırınlara ekmekte fiyat tarifesi ve gramaj denetimi

İstanbul Eyüpsultan'da fırınlar zabıta ekiplerince denetlendi. Ekmek fiyatlarını ve gramajlarını kontrol eden Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, temizlik ve hijyen kontrolünde de bulundu.

İstanbul Ticaret Odası, şubat ayı meclis toplantısında 210 gram ekmeğin fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İstanbul'da son dönemde ekmek fiyatının 5 TL olmasının ardından Ticaret Bakanlığı denetimlere başladığını açıklamıştı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri de 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınların tespit edilmesi halinde, haksız fiyat uygulamasından dolayı tutanak tutularak Ticaret Bakanlığına bildiriliyor. Belirtilen fiyat üzerinde satış yapan fırınlara, Bakanlık tarafından 14 bin TL ile 144 bin TL arasında ceza kesilecek.