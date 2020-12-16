Eyüpsultan'da fırınlarda fiyat denetlemesi

Kara, 200 gram ekmeğin 1,5 TL'den satılması gerektiğini hatırlattı. Fiyat ve gramaj kurallarına uymayan fırın esnafı hakkında ise tutanak tutuldu.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, zabıta ve tarım ekipleri ile beraber fırınlarda ekmek fiyatları denetlemesi yaptı. Fırınlardaki fiyat tariflerini inceleyen ve ekmekleri tartarak gramajına bakan Kaya, 200 gram ekmeği 1,5 TL'ye satan esnafa teşekkür etti. Fiyat ve gramaj kurallarına uymayan bir esnaf hakkında ise İstanbul Valiliği'ne bağlı ekiplerce tutanak tutuldu. Fiyat tarifesine uymayan esnaf ise ekmek maliyetinin yüksek olmasından dert yandı.

“Uygun olmayan fırınlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacak”

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, “Fırınlarımızı denetlemeye devam ediyoruz. Fırınlarımızda ekmeğimizin gramaj olarak ve fiyat olarak uygunluğu denetimini devam ettiriyoruz. Ekmeğimizin uygun olup olmadığı hususuna baktığımızda vatandaşımızın da özellikle aynı fiyattan 1,5 liradan ekmeği alabilmesi gerekiyor. Uygunluğu açısından denetliyoruz. Uygun olmayan fırınlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır. Kurala uymayanlar önce uyarılacak sonra idari işlemi yapılacak” dedi.