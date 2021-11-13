Eyüpsultan'da Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisi açıldı

Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisi Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binasındaki fuaye alanında açıldı. Sergide hat, ebru, mozaik, çini, kat-ı, minyatür, tezhip, sulu boya ve kaligrafi gibi geleneksel sanatlarda çalışmalar yapan 41 sanatçının 41 eseri sanatseverlerle buluştu. Açılışa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, geçen yıl da böyle bir sergi yaptıklarını söyledi. 41 sanatçının 41 seçkin eserlerine "41 kere maşallah" demek için geldiğini ifade eden Köken,"41 sanatçının 41 eserini en seçkin eserlerini 41 kere maşallah demek için buradayız. O yüzden sizlerin de izlemesi ve onların da teker teker tanıtması çok daha faydalı olacaktır. Arkadan gelen neslin bu eserlere emek harcandığını yakından görmüş olacaktır" diye konuştu.

Sulu boya ile Galata Kulesini çizen Sinan Balta, çalışmasını 17 saatte bitirdiğini dile getirerek, "Sulu boya ile yapılmış aynı zamanda da pilot kalemle çizimlerini yaptığım bir resim. Çok fazla duygular anlatan bir resim değil. Genelde İstanbul resimlerini yapıyorum. Bu da onlardan biri" dedi.

Eserinde sonsuzluğu anlatan Emine Gençtan ise özgün hat üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi. Düşündüğü sonsuzluğu yansıtırken tablonun dışına çıktığını ifade eden Gençtan, "Yaptığım çalışmalarda sonsuzluğu çağırıştıran hareketler çok fazla. Ben içimdeki düşündüğüm o sonsuzluğu yansıtmak için çalışmalarımda ki hareketler tablonun dışına taşıyor. Bu bana çok farklı bir duygu veriyor. O duyguyu izleyiciye yansıtmak istiyorum" şeklinde konuştu.