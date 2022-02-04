Eyüpsultan'da geri dönüşüm kamyonu aşırı yükten dolayı devrildi

Eyüpsultan'da geri dönüşüm tesisine plastik hammadde taşıyan kamyon aşırı yükten dolayı yan yattı. Kamyonda bulunan plastik hammaddeler yola saçıldı.

Kaza, Rami Kışla Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Hasan Kuru hakimiyetindeki 34 UZK 22 plakalı Mitsubishi Canter kamyon, virajı dönerken aşırı yükten dolayı yan yattı. Kamyonun kasasında bulunan plastik hammaddeler yola saçıldı. Kamyon sürücüsü Hasan Kuru ve yan koltukta oturan şirket çalışanı kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyondan devrilen plastik hammaddelerin yolun kenara alınmasıyla yolun bir şeridi trafiğe açıldı. Mazotun yola aktığı diğer şerit ise kumlama ekibi gelene kadar trafiğe kapandı. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü.