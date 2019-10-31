Eyüpsultan'da “Girişimcilik Kursları” başladı

Eyüpsultan Belediyesinin işsizlik sorununa çözüm imkanları sunmak amacıyla düzenlediği sertifikalı 'Girişimcilik Kursu' programı 23 Ekim'de başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen girişimcilik kurslarında toplam 106 kişi eğitim görerek girişimciliği öğreniyor. Girişimcilik uzmanı Tevfik Türel tarafından haftada 4 saat, toplamda 32 saat süreyle verilecek olan 2 aylık girişimcilik eğitim programının sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika verilecek. Eğitimlerde: “Girişimcilik nedir? Nasıl girişimci olunur? Girişimci insanların özellikleri nelerdir? KOSGEB desteği nasıl alınır, şartları nelerdir? Yatırım nasıl yapılır?” gibi sorulara cevaplar aranacak. Eğitimler KOSGEB'in düzenlediklerinden farklı olacak ve kursiyerlerin KOSGEB desteği alması için ayrıca online eğitimlere katılıp sınavdan başarılı olmaları gerekecek.

5 farklı bölgede 6 kurs

Katılımcıların yeni iş alanları geliştirmelerine imkan hazırlayan ve vatandaşların yoğun talebiyle başlayan eğitimler için 5 farklı bölgede 6 kurs açıldı. Eğitim yerleri ve zamanları ise şöyle açıklandı: “Güzeltepe Gençlik Merkezi Çarşamba 15.00-18.00, Eyüpsultan Gençlik Merkezi Perşembe 15.00-18.00, Yeşilpınar Gençlik Merkezi Cuma 9.00-12.00, Göktürk Kültür Sanat Merkezi Salı 15.00-18.00, Alibeyköy Bilgi Evi Çarşamba 11.00-14.00.”