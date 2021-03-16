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Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

Eyüpsultan’da sivil trafik ekipleri, hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Eyüpsultan'da sivil trafik ekipleri, hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.


Eyüpsultan Kemerburgaz Selanik Bulvarı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde hafriyat kamyonlarını durduran ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol etti. Polis ekipleri kurallara uymayan hafriyat kamyonu sürücülerine cezai işlem uyguladı.


Bir hafriyat kamyonu şoförü uygulamaların kendileri için de iyi olduğunu kaydetti.

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