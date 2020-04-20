İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan'da hafta sonu pazarlarının günü değişti

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan pazarların artık cuma ve pazartesi günleri kurulacağını açıkladı.


Hafta sonu yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hem vatandaşın hem de pazar esnafının mağduriyet yaşamaması için hafta sonu kurulacak olan pazarların günlerinde değişikliğe gidildi. Pazar günleri kurulan Alibeyköy pazarı ve Akşemsettin Mahalle pazarının aynı yerinde pazartesi, Yeşilpınar cumartesi pazarının ise aynı yerinde cuma günleri kurulacağı açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.