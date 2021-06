Eyüpsultan'da haşere ilaçlamaları devam ediyor

Eyüpsultanlıların rahat bir yıl geçirmesi amacıyla yılbaşından itibaren başlatılan haşerelerin larva, erişkin ve uçkunlarına karşı ilaçlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Korona virüs salgınına karşı tüm ilçede düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarını da gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultanlıların özellikle yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek, karasinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını da hızlandırdı. Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülürken, çevre ve insan sağlığını ön planda tutan Eyüpsultan Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerle Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi, ilçenin tamamında her gün 3 araçla, her mahallede haftada iki gün olacak şekilde yoğun bir program ile akşam saatlerinde ULV ilaçlaması yapılmaya devam edecek.