Eyüpsultan'da hasta nakil ambulans hizmeti

Eyüpsultan'da sağlık sorunları ile mücadele eden vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına ambulans hizmeti veriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi sağlık sorunları ile mücadele eden vatandaşlara ambulans hizmeti veriyor. Ambulans hizmeti yatağa bağımlı ve yürüyemeyecek durumda olan hastalara yönelik veriliyor. Bu hizmet kapsamında hareket edemeyecek durumda olan hastaların evden hastaneye, hastaneden eve naklinin yapılabilmesi sağlanıyor. Hastane randevusu olan vatandaşların faydalandığı hizmet için bir gün öncesinden hasta nakil ambulansı için kayıt olmaları gerekiyor.

“Ambulans hizmetinden önce çok zorluk çektik”

KOAH hastası olan eşini haftanın üç günü hastaneye götürmek zorunda olan Emriye Kar, ambulans hizmetinden olan memnuniyetini şu sözlerle ifade ediyor: "Haftanın üç günü belediyemizin ambulans hizmetinden yararlanıyoruz. Bu hizmeti almadan önce çok zorlanıyorduk çünkü eşim KOAH hastası ve kemik erimesinden dolayı yürüyemiyor. Bir gün öncesinden randevu alıyorum ertesi günü gelip bizi hastaneye götürüyorlar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.