Eyüpsultan'da hizmetler aralıksız sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede tespit ettikleri bölgelerde ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda asfaltlama çalışmaları yapıyor. Ekipler ilk olarak Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta asfalt serimi gerçekleştirdiler. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri burada yaptıkları çalışmada 480 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan sokağı asfaltladılar. Toplam 4 bin 800 metrekarelik alanda bin 382 ton asfalt kullanıldı. Ekipler devam eden çalışmalarda ise Karadolap Mahallesi Abuhayat Caddesi üzerinde asfaltlama çalışması yapacaklar. Uzunluğu 800 metre ve genişlik 7 metre olan sokakta önce kazıma işlemi yapılacak. Sonrasında toplam 5 bin 600 metrekarelik alanda bin 612 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Fen İşler müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı günlerde de Eyüpsultanlılara hizmet için yoğun mesai harcıyorlar. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek. Ekipler bu tarihlerde Alibeyköy Merkez Mahallesi Vardar Bulvarı'nda çalışma gerçekleştirecekler. 950 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki caddede yine kazıma işlemi ve ardından asfalt serimi gerçekleştirecekler. Burada yapılacak çalışmada toplam 7 bin 600 metre karelik alana 2 bin 188 ton asfalt serimi yapılmış olacak.