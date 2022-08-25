Eyüpsultan'da İETT otobüsü geçerken yolda çökme yaşandı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Eyüpsultan'da yol çöktü. Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği çöken yolun içine girdi. Otobüsteki yolcular araçtan indirilirken otobüs bulunduğu yerden geri gelerek çıktı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, bugün de etkisini arttırarak devam etti. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış nedeniyle Eyüpsultan Vardar Bulvarı'nda saat 08.00 sıralarında yolun bir kısmında çökme meydana geldi. O sırada seyir halinde olan İETT otobüsünün ön tekerleği çöken yolun içinde kaldı. Otobüsün içindeki yolcular, hemen araçtan indirildi. Çevrede bulunan polis merkezinden gelen ekipler, otobüs sürücüsüne yardıma geldi. İETT otobüsü şoförü aracıyla geri gelerek çöken yoldan çıkmayı başardı. Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler yol bakım ve onarım çalışması başlattı.

“Yoldan geçerken birden yol çöktü”

Yaşananları anlatan esnaf Mahmut Coşkun, “Sabah dükkana geldik. Arabayı park ettim. İETT otobüsü yoldan geçerken birden yol çöktü. Otobüsün tekerleği kaldı. Zor kurtardılar. Yolculardan heyecanlı bir şekilde bağırma sesi geldi. Esnaf o saatte yoktu. Polis arkadaşlarımız hemen geldiler. Yardımcı oldular. Belediyemiz yolu tamir ediyor” dedi.