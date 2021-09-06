İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye desteği

Eyüpsultan Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilk ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği veriyor.


Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimi tarafından tespit edilen, sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye malzemesi veriliyor. White Hill'de bulunan Sosyal Market aracılığıyla 5 bin ihtiyaç sahibi çocuğa kırtasiye desteği verilirken, Beyaz Masa ve Sosyal Ekonomik Destek birimine gelen başvurular doğrultusunda toplam 12 bin çocuğa kırtasiye desteğinin verilmesi hedefleniyor. İlk ve ortaokul öğrencilerine çanta ve kalem kutusuyla birlikte sınıflarına göre defter, kalem, silgi, kalemtraş, boya kalemi, pergelli çizim seti hediye ediliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.