Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye desteği

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimi tarafından tespit edilen, sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye malzemesi veriliyor.

“7 bin çocuğa, çanta ve kırtasiye desteği veriyoruz”

White Hill'de bulunan Şefkateli Mağazası'nda öğrencilere ilk çanta ve kırtasiye dağıtımını ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı. Öğrencilere çanta ve kırtasiyelerini teslim eden, sırtlarına çantalarını takan Başkan Deniz Köken, bu yıl 7 bin çocuğa 400 TL tutarında kırtasiye malzemesi verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Yine bir okul sezonu geldi. Bütün çocuklarımızın başarılı bir eğitim ve öğretim dönemi geçirmelerini ediyorum. Pandemisiz, sağlıkla, sıhhatle nice güzel seneler olsun inşallah. Hem okullarımızla, hem mahallelerimizle istişare ediyoruz ve bugün giyim mağazamızdan kırtasiye desteğine başlamış olduk. Biz aynı zamanda bu süreçte 33 okulumuzun boya ve tamirlerini yaptık. İnşallah okullarımıza bu desteklerimiz kademeli olarak devam edecek. Geçen sene 1000 gencimize burs yardımı yapmıştık, bu sene de yine inşallah 1000 gencimize burs yardımı devam edecek"

Sınıflara göre kırtasiye malzemesi veriliyor

İlk ve ortaokul öğrencilerine çanta ve kalem kutusuyla birlikte sınıflarına göre defter, kalem, silgi, kalemtraş, boya kalemi, pergelli çizim seti veriliyor.

7 bin 617 lise son sınıf öğrencisine eğitim desteği

Eyüpsultan Belediyesi 2019 - 2022 Eğitim Öğretim Dönemi Eğitim destekleri çerçevesinde bin 24 üniversite öğrencisine burs, 7 bin 617 lise son sınıf öğrencisine eğitim desteği, 51 bin ilk ve ortaokul öğrencisine ise kırtasiye desteği sağladı.