Eyüpsultan'da ilk teravih heyecanı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da eda edildi. Eyüp Sultan Camii'ne akın eden vatandaşlar ilk teravihi kılmanın heyecanını yaşadı.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk teravih namazı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da eda edildi. 7'den 70'e birçok vatandaş Eyüp Sultan Camisine akın ederek cami avlusunu doldurdu. Namazın ardından kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri başında bol bol dua etti.

Eyüp Sultan Camii'ne gelen Sami Çakmacı, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Her seneki gibi ramazan ayı geldi çattı. Bu ay mübarek bir ay. Tüm Müslümanlara tüm İslam alemine bu ayın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim herkesin istediği ihtiyacını versin" dedi.

Ailesiyle gelerek dualar ettiğini söyleyen Ahmet Tivetokalı ise, "Eşimle birlikte geldik. Bu havayı bir koklayalım dedik. Ramazana kendimizi hazırlayayım dedik. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ramazan geldiği zaman, insanın içi başka duygularla doluyor. Dini vecibelerine biraz daha sarılıyor. İftar sofraları daha başka oluyor. Sahura kalkmak başka bir şey, sanki sihirli bir havası var. Ramazan geldiği gibi eşimle birlikte kuşlar gibi seviniyoruz" ifadelerini kullandı.