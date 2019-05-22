Eyüpsultan'da inşaat alanındaki kuyuya 9 yaşındaki çocuk düştü

İstanbul Eyüpsultan'da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan kuyuya düşen 9 yaşındaki çocuk, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Bülbüldere Mahallesi Bağ Sokak içerisinde bulunan inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bakkala gitmek için inşaat alanından geçen İhsan Baran Geldi (9) isimli çocuk kazıkların yerleştirilmesi için açılan çukurlardan bir tanesine düştü. Çocuktan haber alamayan aile, arama çalışmalarına başladığında kuyuda olduğunu görünce, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri küçük Baran'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde İhsan Baran Geldi, yaklaşık 5 saat sonra kuyudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında küçük Baran, sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayı anlatan mahalle sakini Rukiye Yener, “Benim 4 tane çocuğum var, yollarda inşaat alanlarında hiçbir koruma yok, çocuklar buradan sarkıp aşağıya bakıyorlar. Açtıkları sondajların içinde 15-20 tane hiçbir kenarında önlem alınmamış. Bu çocukların vebalini nasıl ödeyecekler. Çok küçük bir çocuk, biraz kilolu oluduğu için çıkartamadılar. Babaannesi bakıyor, annesi yok yanında, maddi durumları çok iyi değil, inşallah yaşıyordur” dedi.