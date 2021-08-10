Eyüpsultan'da iş yerinde tüp patlaması: 5 yaralı

İSTANBUL (İHA) – Eyüpsultan'da metal döküm işlemi yapan iş yerinde meydana gelen tüp patlaması sonucu 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. İş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çevredeki iş yerleri hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Rami Kışlası Caddesi Topçular İş Merkezi'ndeki bulunan metal döküm işi yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple tüp patlaması yaşandı. Patlamada iş yerinde bulunan 5 kişi yaralanırken, iş merkezindekiler büyük panik yaşayarak kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise patlama sonrasında çıkan yangına müdahale etti.

Patlamanın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından 4'ü ağır toplam 5 yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan şiddetli patlama nedeniyle çevresinde bulunan iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

Öte yandan patlama sonrasında Topçular İş Merkezi'nde yaşanan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

Patlamayı gören bir iş yeri sahibi Tunay Eken, “Çok şükür ölü yok. Ambulansa yetiştirdik. Metal dökümü yapıyorlar, herhalde içerdeki tüpler patladı. Çok kuvvetli bir patlama oldu çünkü. Bununla atlattık çok şükür, bundan sonra raporlara göre hareket edilecek” dedi.