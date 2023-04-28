Eyüpsultan'da İSKİ borusu patladı: Tramvay suya gömüldü

Eyüpsultan Silahtarağa'da İSKİ'nin çalışma yaptığı sırada içme suyu borusu patladı. Su metrelerce ilerleye fışkırırken, tramvay suya gömülünce seferlerde aksadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Eyüpsultan'da çalışma yaptığı sırada Silahtarağa Tüneli girişinde bulunan içme suyu borusu patladı. Tazyikli su metrelerce ileri fışkırırken, tünel girişi ve yan yol sular altında kaldı. Bu sırada tramvay da suya gömüldü. Tramvay seferleri de aksadı.

Yusuf Uçar isimli vatandaş, ‘'Burada 1 saattir su akıyor, bu da devlet olarak bizim cebimizden çıkacak. İşçilerin ufak bir hatası bile kaç metreküp su gitti, Allah bilir. Hala su kesmeye uğraşıyorlar. 2 aydır bu çalışma sürüyor, esnaf da iş yapamıyor, buradan toz kalkıyor. Böyle devam ederse mağdur olmaya devam edeceğiz'' dedi.

Mahalle esnafı Oğuzhan Göze ‘'Günlerdir bu çalışma devam ediyordu. Biz de yetkililere söyledik. Gördüğümüz kadarıyla işi pek önemsemediler. Ülke olarak da su ihtiyacımız var. Bu durum bizi üzüyor açıkçası" diye konuştu.