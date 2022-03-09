Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı

Yapılan uyarı üzerine Eyüpsultan Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı 274 personel, 14 iş makinesi, 47 kar küreme aracı ve 30 kamyon görevlendirildi. Ekipler, ilçede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolların kapanmasını önlemek amacıyla 24 saat boyunca iki vardiya sisteminde çalışacaklar. Ekipler gerekli görülen noktalarda ise kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapacaklar.