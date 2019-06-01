Eyüpsultan'da korkutan çatı yangını

İstanbul Eyüpsultan'da iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle, bina sakinleri sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan Nişancı Mahallesi Çömlekçiler Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, durumu fark eden bina sakinleri ise kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanı çatısında maddi hasar meydana gelirken, polis yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.