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Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını

İstanbul Eyüpsultan’da eskiden traktör malzemeleri üreten kullanılmayan bir fabrikada yangın çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'da eskiden traktör malzemeleri üreten kullanılmayan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde bulunan önceden traktör malzemeleri üreten boş bir fabrikanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri çalışması sonucunda yangın söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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