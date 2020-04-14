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Eyüpsultan'da ‘korona' mesaisi hız kesmedi

Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin korona virüs salgınına karşı ilçe çapında gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Eyüpsultan Belediyesinin Temizlik İşleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi çalışmaları ilçe genelinde sürdürüyor. Her gün farklı bir mahallede, farklı bir caddede vatandaş sağlığı için aralıksız yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler bu kez Eyüpsultan Merkez Mahallesi, İslambey Caddesi ve Tahta Minare Caddesi'nde çalışma yaptı. Caddeler öncelikle süpürüldü sonrasında tazyikli sularla yıkanarak temizlendi.

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