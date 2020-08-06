Eyüpsultan'da korona virüs denetimleri

Otogar ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Kara, "Topyekün bir denetimle Covid 19'un İstanbul'da yayılmasını önlemeye çalışıyoruz"

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan'da yapılan korona virüs denetimlerine katıldı. Polis ve zabıta ekipleri ile birlikte Alibeyköy Cep Otogarı, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezi ve Eyüpsultan Türbesi'nde denetimler yapan Kara, vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirler konusunda uyarılarda bulunuldu. Otobüs, taksi ve minibüslerde seyahat eden yolcuların salgına karşı alınan önlemler doğrultusunda kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken, şehirlerarası ulaşımlarda vatandaşların maske takmaları, sosyal mesafe için yanlarındaki koltuğu boş bırakmaları ve gittikleri yerde yakın akrabalarıyla kucaklaşıp sarılmamaları ihtar edildi. Sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, el ve yüz temizliği gibi uyarıların yapıldığı denetimlerde maskesini takmayan bir vatandaşa ise Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara tarafından uyarı yapıldı.

“Topyekün bir denetimle kovid hastalığının İstanbul'umuzda, insanımızda yer bulmasını ve yayılmasını önlemeye çalışıyoruz”

Tüm sosyal alanlarda denetimlerin gerçekleştiğini ifade eden Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, “Büyük bir denetim gerçekleştiriyoruz. Şuanda denetim devam ediyor. Biz bu denetimle bütün sosyal alanları, ticaret alanlarını, ibadet alanlarını ve vatandaşımızın bulunduğu her platformu, otobüsleri, dolmuşları ve şehirlerarası ulaşım vasıtalarını hepsini kontrol ediyoruz. Kontrol devam ediyor. Bu kontrolümüze Kaymakamlığımız birimleri, sağlık, tarım, emniyet, jandarma, müftülük ve diğer birimler dahil olmak üzere ve aynı zamanda belediye birimleri de katılıyor. Topyekün bir denetimle kovid hastalığını İstanbul'umuzda insanımızda yer bulmasını ve yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Bu denetimler esnasında vatandaşımızın büyük çoğunluğunu genelde kurallara uyar halde bulduk. Kurallara uyan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kuralı ihlal eden birkaç vatandaşımızı da bilgilendirdik. Bilgilendirme konusunda yine de riayet etmeyen vatandaşımız olursa uygulamak istemediğimiz fakat uygulamak zorunda kaldığımız zaman ise uyguladığımız idari tedbirlerimiz de vardır” dedi.