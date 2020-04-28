Eyüpsultan'da korona virüs temizliği devam ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Rami Yeni, Topçular, Nişanca, Defterdar, Rami Cuma, Düğmeciler, Eyüp Merkez, İslambey'in de aralarında bulunduğu 8 mahallenin ana arterlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Rutin bir şekilde her gün yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşlardan beyaz masaya gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.