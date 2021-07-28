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Eyüpsultan'da kuzenlerini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Eyüpsultan’da kavga ettiği kuzenlerini silahla öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da kavga ettiği kuzenlerini silahla öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde dün gece saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki kardeş Cahit ve Cevdet Mumcu ile kuzenleri Ali M. arasında kavga çıkmış, Ali M. belinden çıkardığı silahla kuzenlerini vurmuştu. Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler hayatını kaybederken, Ali Mumcu ile hastaneye giderek teslim olmuştu. Şüpheli, tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüldü. Polisin çalışmaları sonucu, Ali M. ve kuzenleri arasında husumet olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ali M., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, emniyetten çıkışı esnasında basın mensuplarının sorularının cevapsız bıraktı.

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