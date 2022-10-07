Eyüpsultan'da Mevlit Kandili coşkusu

Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Binlerce vatandaşın dua etmek için geldiği cami içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar avluda namaz kıldı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sallallalahü aleyhi vesellem) dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandilini idrak etmek için Eyüpsultan'a gelen vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi'nin önünde dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Mevlit Kandili nedeniyle Eyüpsultan Camii dolup taşarken, cami içinde yer bulamayan vatandaşlar yatsı namazını kılmak için avluda serilen hasırlarda namaz kıldı.

Ailece Eyüpsultana Camii'ne dua etmeye geldiklerini söyleyen Esengül Yakışıklı, “Bugün kandil, biz de buraya dua etmeye geldik. Çoluğumuzu çocuğumuzu alıp dua etmeye geldik, inşallah kabul eder Allah. Yer de bulduk duamızı ettik. Allah Türkiye'ye mutluluk, sağlık versin. Allah için dua ettik. Eyüp Sultan'a gezdik. Çok güzeldi, herkese tavsiye ederim. Buyursunlar gelsinler” diye konuştu.