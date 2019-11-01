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Eyüpsultan'da Mini Golf Festivali başladı

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile TÜGVA Eyüpsultan tarafından yürütülen Mini Golf Festivali Milli Eğitim okullarında başladı.


Mini Golf Kulübü tarafından gerçekleştirilen festivaller her hafta 4 okulda yapılıyor. Festivallerin ilk durağı ise Feridun Tümer Ortaokulu ile Şehit Murat Taş Ortaokulu oldu. Toplamda 27 okulun öğrencisinin, bir hafta boyunca faydalanacağı Mini Golf Festivali her hafta 4 okulda yapılacak. 21 Ekim-3 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde öğrenciler eğitmenler eşliğinde golf oynayacak. Mini golf festivalleri kapsamında Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 27 okulda toplam 21 bin 078 öğrencinin mini golf eğitimi alması hedefleniyor.

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