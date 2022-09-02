Eyüpsultan'da minik zabıtalar esnafa karanfil dağıttı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte minik zabıtalar vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtıp lokum ikram etti.

Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümü nedeniyle renkli bir etkinlik gerçekleştirdi. Eyüpsultan Camii Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, zabıta ekipleri ve zabıta ekiplerinin çocukları katıldı. zabıta ekiplerinin çocukları, zabıta kıyafeti giyerek vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtıp lokum ikram etti. Belediye Başkanı Köken de esnafla bir araya geldi.

Zabıta ekiplerinin 24 saat çalıştığını söyleyen Deniz Köken “Belediyecilik 24 saat, bizde de 24 saat tek kolluk gücümüz zabıta ekiplerimiz. Bu hafta da Zabıta Haftası hem zabıta arkadaşlarımıza hem de ülkemizdeki tüm zabıta ekiplerinin haftasını kutluyorum. Kazasız, belasız yeni bir sezon diliyorum. Vatandaşlarımıza zabıta ekiplerimize kolaylık sağlamalarını temenni ediyorum. Onlar sokakta en öndeki uyarıcılarımız bizim. En ufak şikayette oraya en önce onlar gidiyor. Onlar müdahale etmeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın her daim yanındalar, hizmetindeler. Vatandaşlardan Zabıta ekiplerini yakından takip etmelerini rica ediyorum. Zabıta Haftası kutlu olsun” dedi. Kadın Zabıta Müdürü Oya Banu Göl Yıldırım, “Kadın olarak zorlanmadım. Zabıta Haftamız kutlu olsun. Tüm personelime ve zabıta arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Zabıta Haftası'nda minik zabıta olan Ayşe Beyza “Büyüyünce bende zabıta olacağım. Zabıta gününü çok seviyorum. Zabıta gününde çiçek dağıttık” dedi.