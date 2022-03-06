Eyüpsultan'da mobilya imalathanesinin çatısında yangın

Eyüpsultan'da mobilya imalatı yapan bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanların yükseldiği iş yeri, dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Tornacılar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 3 katlı bir iş yerinin en üst katında bulunan mobilya imalathanesinin çatısında yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Dumanların yükseldiği iş yeri dron ile havadan da görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.