Eyüpsultan'da motosikletle çifte saldırı: Saldırı anları kamerada

Eyüpsultan'da gece saatlerinde 2 ayrı işyerine farklı saatlerde motosiklet ile gelerek silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı da yaralanma ve can kaybı olmazken, gerçekleşen saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Eyüpsultan Abdulhamid Han Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre farklı saatlerde Kemerburgaz Abdülhamid Han Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilk saldırı saat sabah 05.30 sıralarında tamirci olarak kullanılan iş yerine gerçekleşti. Motosiklet üzerinde kasklarıyla kendileri gizleyerek gelen saldırganlar iş yerinin kapısına defalarca silahla ateş açtı. O esnada iş yerinde kimse olmazken, gerçekleştirilen ikinci saldırıda motosiklet üzerinde saat 15.45 sıralarında gerçekleşti. Motosiklet ile cadde üzerinden seyir halinde olan saldırganlar iş yerinin karşısında bulunan başka bir iş yerine silahla ateş açtı. O esnada iş yerinde bulunanlar ise saldırıda kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Gerçekleşen saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay sonrası iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekiplerin olayı gerçekleştiren saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı esnasında iş yerinde bulunan Taha Sak, “ Göktürk'te dün akşam birisi vurulmuş galiba. Bizimle alakası olmayan bir şey. İki grup arasında olan bir şeymiş. İki grubu da tanımam etmem. Ona istinaden dün karşı komşumun kapısına ateş etmişler. Benim dükkanımı ateş ettiler. Başka bir yere daha ateş ettiler. Ne olduğunu kimden geldiğini bilmediğimiz kurşunların içerisindeyiz Allah yardımcımız olsun. Ben aşağıda temizlik yaparken annem yukarıda açık mama yapıyordu. O sırada bir 5-6 el silah sesi duydum. Çıktığımda camımda kurşunlar vardı. Altı el ateş edildi, altısı da camımda zaten. Bize de gelebilirdi, aileme de gelebilirdi. İçeride hasar var. Mamalarımda, camımda, dükkanımda hasar var. Bugün de kapattım dükkanımı zaten” dedi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.