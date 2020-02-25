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Eyüpsultan'da okul kantinleri denetlendi

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde yaşanan sorunların çözümü için denetlemelerini sıkılaştırdı.


Okul kantinlerine belli aralıklarla denetimlerini sürdüren Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, kantinlerin ruhsatlarını kontrol ederken, uyulması gereken gıda kurallarını da titizlikle inceledi. Ekipler, tüketici haklarının korunması kapsamında gıdaların ambalajlarını tek tek inceleyerek, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Eyüpsultan, Alibeyköy, Kemerburgaz-Göktürk bölgeleri olmak üzere Eyüpsultan 3 ayrı bölgeye ayrılarak denetimler sıklaştırıldı. Zabıta ekipleri bünyesinde çalışan gıda mühendisleri okullardaki kantinleri denetleyerek, uyulması gereken kurallar hakkında kantin yönetici ve çalışanlarını bilgilendiriyor.



Denetimler aralıksız devam edecek


Eyüpsultan'da devlet ve özel okul kantinlerini denetleyen zabıta ekipleri şimdiye kadar ciddi problemlerle karşılaşmadıklarını söylediler. Denetlenen okullarda görülen aksilikler, yasak olan yiyecek ve içecekler yetkili kişilere anında tebliğ ediliyor. Ardından 15 günlük süre verilip eksikliklerin giderilmesi için süre veriliyor. Eksiklikler bu süre zarfında giderilmezse cezai yaptırımlar uygulanıyor. Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsat yetkisi valiliklerde olan anaokullarında bulunan yemekhaneleri de denetleyerek çocukların daha hijyenik bir ortamda hizmet almalarını sağlıyor.

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