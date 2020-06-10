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Eyüpsultan'da okullar LGS sınavına hazırlanıyor

Eyüpsultan Belediyesi, 20 Haziran’da yapılacak olan LGS sınavı öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi, 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavı öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.


LGS öncesi, ilçe genelinde sınav yapılacak 42 okul, Eyüpsultan Belediyesi Dezenfeksiyon Ekibi tarafından dezenfekte ediliyor.


Öğrencilerin sağlığını korumak, sağlıklı bir ortamda sınava girmelerini sağlamak için yapılan çalışmalarda, okullarda bulunan tüm sınıf, oda ve salonlar en ince ayrıntısına kadar büyük bir titizlikle dezenfekte ediliyor.


Eyüpsultan'daki veliler ve eğitimciler de sosyal medya hesaplarından, Eyüpsultan Belediyesi'nin yaptığı dezenfeksiyon çalışmasıyla ilgili memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

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