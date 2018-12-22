Eyüpsultan'da okullar tertemiz

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın talimatıyla, ilçede bulunan 78 devlet okulunun temizliği düzenli olarak yapılıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, temizlik ekipleri tarafından temizleniyor. Okulların günlük temizlik işleri için belediye, tam zamanlı olarak 105 adet sabit temizlik personeli görevlendirdi.

Ayrıca her okulun ayda bir defa ayrıntılı temizliğinin yapılması için 10 kişilik gezici temizlik ekibi, 2 adet şoför ve 1 adet şef görevli bulunuyor. Buna ek olarak ekiplerin kontrol hizmetinde kullanılmak üzere 1 binek oto ve gezici temizlik ekibinin taşınması için 1 adet minibüs tahsis edildi.

Okulların temizliği için 5 buçuk ton deterjan

Okulların temizliğini en ince ayrıntısına kadar yapan temizlik personelleri, öğrencilerin sağlığı için sınıf ve odaların haricinde tuvaletleri de temizliyor. Aynı zamanda, okullara aylık düzenli temizlik malzemesi dağıtımı yapılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede tüm okullara aylık 5 buçuk ton deterjan ve temizlik malzemesi veriyor.

Temizlik malzemesi verilen okulların müdür ve öğretmenleri, bu yardımın okullar açısından çok önemli olduğunu belirterek Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a teşekkür etti. Şair Nabi İlkokulu Müdürü Hikmet Akça da, Başkan Remzi Aydın ve ekibine, eğitime ve okullara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, uygulamanın diğer belediyelere de örnek olması temennisinde bulundu.

Öte yandan yapılan titiz çalışmalar beraberinde başarıyı da getiriyor. Sağlık Bakanlığının düzenli aralıklarla yaptığı kontrollerde, Eyüpsultan'da bulunan 78 okuldan 70'i “Beyaz Bayrak” sertifikası aldı.

Beyaz Bayrak?

“Beyaz Bayrak” gerekli düzeyde temizlik ve hijyen sağlamış Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarına Sağlık Bakanlığı tarafından veriliyor. Okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla yapılan çalışmada, eğitim kurumları temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşturuluyor, okullar arasında temizlik, hijyen, okul kantini gibi konularda olumlu yönde bir rekabet ortamı oluşturuluyor.