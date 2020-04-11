Eyüpsultan'da online yüz yüze terapi başlıyor

“Eyüpsultan'da Hayat ve Terapi Eve Sığar” sloganıyla uygulamaya konulacak ve alanında uzman psikologlarla online terapi imkanı sağlayacak hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar telefon üzerinden randevu alacaklar. Gerçekleştirilecek online terapilerden bireysel terapi, çift terapisi ve aile danışmanlığı isteyen tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

Online terapi randevu talep edebilmek için öncelikle online terapi protokolünü doldurmak ve kabul etmek gerekiyor. Online terapi protokolünü kabul eden tüm yetişkin bireylere randevu verilecek. Randevu saatinde, randevu talebinde bulunan kişi veya kişiler ile danışman online platformlar üzerinden seanslarını gerçekleştirecektir. Randevu talep eden kişi veya kişiler randevu saatinde hazır şekilde telefonu bekleyecekler.

3-17 yaşları arasındaki çocuklar için ise telefonla aile, çocuk rehberlik hizmeti sunulacak. Çocuklarıyla ilgili psikolojik herhangi bir konuda destek almak isteyen ebeveynlere çocuk terapistleri telefonla danışmanlık verecek. Aile, çocuk rehberliği hizmetinden yararlanmak isteyen ebeveynler telefonla arayarak direkt randevu alabilir. Randevu talebinde bulunan kişi veya kişiler, randevu verilen gün ve saatte çocuk terapistlerini arayarak danışmanlık hizmetini maksimum 30 dakika olacak şekilde gerçekleştirecekler.

Yüz yüze terapi hizmeti verecek olan psikologların isim ve uzmanlık alanları ise şöyle açıklandı:

"Bireysel ve Ergen Terapisti/Aile Danışmanı Berat Karaahmetoğlu, Bireysel ve Ergen Terapisti Fatma Betül Ergüder, Bireysel ve Ergen Terapisti Dolunay Hatipoğlu, İlişki, Evlilik ve Aile Danışmanı Ayşe Acar, Bireysel ve EMDR Terapisti Çiğdem Morgül.”