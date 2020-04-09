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Eyüpsultan'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, Göktürk’te bulunan ATM ve otobüs duraklarını dezenfekte etti.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, Göktürk'te bulunan ATM ve otobüs duraklarını dezenfekte etti.


Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda her gün sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibi, Göktürk'te bulunan ATM ve otobüs duraklarını dezenfekte etti. Ayrıca yine Beyaz Masa birimine gelen talepler doğrultusunda 4 ayrı ekip, site ve apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerine rutin bir şekilde devam etti. Sokak sokak gezen ekipler apartman binalarının girişlerini, merdiven korkuluklarını, kapıları dezenfekte etti. Her gün yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak devam edecek.

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