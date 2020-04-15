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Eyüpsultan'da pazar denetimleri devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle esnafın alması gereken tedbirlerle ilgili ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.


Zabıta ekipleri son olarak Karadolap semt pazarında denetim yaptı. Ekipler denetimlerde, virüs salgını nedeniyle esnafın ve vatandaşların kurallara uyup uymadığını denetledi. Ekipler ayrıca esnafa sosyal mesafeye dikkat etmeleri, tezgahlar arasında boşluk bırakmaları, eldiven ve maske takmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Pazar girişlerinde vatandaşların kullanması için Eyüpsultan Belediyesi tarafından el dezenfektanları konuldu.


Polis ekipleri de sık sık yaptıkları anonslarda "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayatı derecede önemlidir. Lütfen zaruri haller dışında sokağa çıkmayalım. Aksi takdirde hakkınızda adli ve idari cezai işlem uygulanacaktır" uyarısında bulundu.

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