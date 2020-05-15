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Eyüpsultan'da pazar kurulum tarihleri değişti

Eyüpsultan Belediyesi, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni pazar kurulum tarihlerini açıkladı.


4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, hem vatandaşın hem de pazar esnafının mağduriyet yaşamaması için Eyüpsultan'daki semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi. Pazarlar ve kurulum ve tarihleri şöyle açıklandı:


“15 Mayıs Cuma; İslambey Cuma Pazarı, Parseller (Çırçır) Cuma Pazarı, Yeşilpınar (özlem çarşısı) Cumartesi Pazarı. 20 Mayıs Çarşamba; Karadolap Çarşamba Pazarı, Güzeltepe Cumartesi Pazarı, Alibeyköy Merkez Pazar Pazarı, Akşemsettin Pazar Pazarı, Yeşilpınar (karadeniz sk) Pazartesi Pazarı, Topçular Salı Pazarı, Silahtarağa Salı Pazarı, Kemerburgaz Salı Pazarı. 21 Mayıs Perşembe; Esentepe Perşembe Pazarı, Rami Perşembe Pazarı, Otakçılar Perşembe Pazarı, Göktürk Perşembe Pazarı. 22 Mayıs Cuma; İslambey Cuma Pazarı, Parseller (Çırçır) Cuma Pazarı, Yeşilpınar (Özlem Çarşısı) Cumartesi Pazarı.”

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