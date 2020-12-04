Eyüpsultan'da pazar yerlerine en fazla 750 kişi alınacak

Bu karar kapsamında İlçe Kaymakamı İhsan Kara, pazar yerinde HES Kodu ve maske uygulamasına katıldı, vatandaşları ve pazar esnafını uyardı.

Eyüpsultan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Alınan karara göre, pazar yerlerinde aynı anda en fazla 750 kişi alınacak. Tedbirleri yerinde görmek isteyen İlçe Kaymakamı İhsan Kara, polis, zabıta ekipleriyle Çırçır Mahallesi Semt Pazarında denetime katıldı. Kaymakam Kara, ekipler tarafından yapılan HES kodu uygulamasını yerinde inceleyerek daha sonra pazar esnafı ile kurallara uyulması yönünde sohbet etti. Bazı pazar esnafının ise HES Kodlarını etiket üzerine yazdığı görüldü.

"750 kişiden fazla pazar yerine giremeyecek"

Denetimlerin ardından İHA mikrofonuna konuşan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, “Çırçır pazarımızda 750 vatandaşımız bir anda alışveriş yapabilecek konumdadır. O şekilde yasak kararı alınmıştır. Bu sayıyı aşmamaya dikkat ediyoruz. İkincisi, vatandaşlarımız alınırken HES kodu sorgulaması yapılıyor. Diğer maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilip edilmediğine bakıyoruz. Ayrıca vatandaşımızın, sebzeleri meyveleri elleriyle seçip tekrar bırakmaması konusunda bir yasaklamamız mevcut. Pazar esnafından istemesi gerekiyor. Dokunmaması gerekiyor” diye konuştu.

HES kodunu etiket üzerine yazan pazar esnafı Servet Yıldız, "Müşterilerimiz daha güvenlik alışveriş yapsın, sağlıklı olduğumuz görsün diye yazdık. Biz vatandaşların meyve seçmesine izin vermiyoruz, yasak olduğu için. Hastalık olabilir, o yönden seçme vermiyoruz, eldivenle veriyoruz" dedi.

Denetimlerin gün boyu süreceği belirtildi.