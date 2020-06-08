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Eyüpsultan'da pazar yerlerinin denetimi devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine her alanda olduğu gibi pazarlarda da devam ediyor.


Covid-19 sürecinden bu yana aralıksız denetimlerin yapılması ve tedbirlerin alınması konusunda titizlikle çalışan Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte uyarılara ve denetimlere esneklik göstermeden devam ediyor.


Rami sosyete pazarının yeniden açılmasıyla zabıta ekipleri pazar yeri girişine dezenfektan standı koydu. Ekipler virüsle ilgili uyarıcı pankartlar asarak vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini, virüsün hala aramızda olduğunu hatırlattı.

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