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Eyüpsultan'da piknik alanları hazırlanıyor

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz Kurtkemeri Piknik Alanı’nda bakım ve onarım çalışmaları başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz Kurtkemeri Piknik Alanı'nda bakım ve onarım çalışmaları başlattı.


Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, piknik alanında bulunan ve çeşitli sebeplerden dolayı kullanılamayacak hale gelen oturma ünitelerinin bakım ve onarımını yapıyor. Ekipler bir yandan hasar gören oturma ünitelerini vatandaşların kullanımı için tamir ederken, diğer yandan da piknik alanına yeni oturma üniteleri yapıyor.

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