Eyüpsultan'da pişkin hırsız elleri boş girdiği binadan valizle çıktı

Eyüpsultan'da bir apartmana giren hırsız, bina sakinlerinin depo olarak kullandığı alandan maddi değeri olan eşyaları çaldı. Hırsızın eli boş girdiği binadan valiz ve torbalarla pişkince ayrıldığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Kasım Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman sakini gibi binaya giren hırsız binadan çıkanları fırsat bilerek şifreli kapıdan şifre girmeden binanın içerisine giriş yaptı. Apartman sakinlerinin depo olarak kullandığı sığınak alanına giden hırsız, etrafı dakikalarca inceledikten sonra orada bulunan süpürge, valiz, çocuk scooterlarını eşyaları çaldı. Çaldığı valizin içerisine scooterlari koyan hırsız boş girdiği binadan eli dolu çıkarak oradan uzaklaştı.

Eşyalarının eksikliğini fark eden apartman sakinleri durumu bina yöneticisi Erdoğan Deniz'e iletti. Kamera kayıtlarını inceleyen bina yöneticisi ve apartman sakinleri binaya giren şüphelinin pişkince hırsızlık yaptığı anları görünce şok oldu. Hırsızın bina içerisinde pişkin pişkin dolaşması binanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

‘Hırsızın binanın deposunda dakikalarca dolaşması kamerada'

Apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, apartmana sakince giriş yapan hırsız depo olarak kullanılan sığınak alanına girerek etrafı dakikalarca inceliyor. İncelemesinin ardında 2 adet scooterı aldığı görülen hırsız topladığı eşyaları valize doldurduktan sonra asansöre binerek binadan ayrılıyor.

Hırsızın ev sahibi gibi davranarak apartmana girdiğini belirten bina yöneticisi Erdoğan Deniz “Dün komşular ‘1-2 parça eksiğimiz var' dedi. Olayı araştırdık, arkadaşların biri ‘süpürgem çalınmış diğeri çocuklarımın kaykayı yok' dedi. Ondan sonra ne zaman girilmiş diye tespit ettik. Bizim ayın 15'inde haberimiz oldu. Geriye yönelik taradık, ayın 10'unda 16.30-17.00 gibi giriyor. Çocukların kaykayı, valiz ve süpürgeyi doldurup götürüyor. Nereden bakılırsa 2-3 bin TL'lik zarar var. Binaya direkt dış kapıdan giriyor. Sanki buradan dairesi varmış gibi kapıdan çıkanları bekliyor, birkaç kişi çıkınca o da içeri giriyor. Aşağının sığınak olduğunu biliyor. 15-20 dakika orada dolaşıyor ve çıkıyor. Eşyaları çalınanlar emniyete başvuracaklar” dedi.