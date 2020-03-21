İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan'da plastik düğme üreten işyerinde yangın

Eyüpsultan’da plastik düğme üretimi yapan bir işyerinde işçilerin çalıştığı sırada yangın çıktı.

Eyüpsultan'da plastik düğme üretimi yapan bir işyerinde işçilerin çalıştığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, işyeri kullanılmaz hale geldi.


Yangın, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak üzerindeki plastik düğme üretimi yapan işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın en üst katındaki plastik düğme üretimi yapan işyerinde, işçiler çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar panikle kendilerini sokağa atarak durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Fatih ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti. Binanın en üst katının tamamını kaplayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.