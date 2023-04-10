Eyüpsultan'da plastik kasaların istiflendiği arazide yangın

Eyüpsultan'da plastik kasaların istiflendiği ve yakınlarında fabrikaların yoğun olduğu boş arazide yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde plastik kasaların istiflendiği ve yakınlarında fabrikaların yoğun olduğu boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına müdahalede zorlandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.