Eyüpsultan'da Ramazan öncesi lokanta ve fırın denetimi

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde lokanta ve fırın gibi işletmelerde hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadıkları, fırınların ve ocakların temizliği, personelin el temizliği ve kullanılan malzemelerin hijyeni denetlendi. Fırınlarda yapılan denetimlerde ise ekmeklerin gramajı ölçüldü. Fırınlarda 210 ila 240 gram arasında satılan ekmeğin 5 lira, 240 ila 300 gram arasında satılan ekmeklerin fiyatının ise 6 lira olduğunu belirtildi. Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekiplerinin Ramazan ayı boyunca fırın, market ve lokantalara yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.