Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şok baskın

Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Gündoğar İş Merkezi'nde kaçak maske imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede iş merkezinin kaçak maske üretiminde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine hareke geçen zabıta ekipleri, polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız iş yeri, Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.