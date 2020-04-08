İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şok baskın

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bir iş merkezine düzenlenen kaçak maske operasyonunda 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirildi.


Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Gündoğar İş Merkezi'nde kaçak maske imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede iş merkezinin kaçak maske üretiminde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine hareke geçen zabıta ekipleri, polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız iş yeri, Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.