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Eyüpsultan'da semt pazarlarında balık denetimi

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle semt pazarlarında ortak balık denetimi gerçekleştirdi.


Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekibi ilçede kurulan pazarlarda denetimlerini sürdürüyor. Denetim ekipleri pazarlarda bir yandan vatandaş sağlığını korumak amacıyla denetimler yaparken, bir yandan da satılan ürünlerin standartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Zabıta ekipleri bu kez Eyüpsultan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle ortak denetim gerçekleştirdi. Ekipler, sorumluluk bölgesinde bulunan 18 pazarın tümünde balık satışıyla ilgili incelemede bulundu. Yapılan denetimlerde standartlara uymayan balıklara ise el konuldu.

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