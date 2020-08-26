Eyüpsultan'da serada ilk hasat yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Odayeri Mahallesi'nde iki adet sera kuruldu. Seralarda mevsime göre yetiştirilen ürünlerin ilk hasatları yapıldı.

Bölge halkını tarım konusunda desteklemek, üretime teşvik etmek, böylelikle ekonomik olarak katkı sağlamak için kurulan seralarda dört mevsim üretim yapılacak. Yaz sezonuna ait hasat çalışmalarının yapıldığı bin metrekarelik serada, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken incelemelerde bulunurken aynı zamanda dalından da sebze topladı.

İlk etapta Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapılan seralarda, ilerleyen dönemde bölgede bulunan vatandaşlar da üretime katkıda bulunacak. Böylelikle bölgede tarımla uğraşan vatandaşların desteklenmesi ve Odayeri'ndeki ekonomik kalkınmanın gelişmesi amaçlanıyor. Serada yazın salatalık, biber, domates kışın da tere, kıvırcık, turp, maydanoz gibi sebzeler yetiştirilecek. Odayeri'ndeki seralarda vatandaşlar tarafından yetiştirilen ürünler, Alibeyköy'de kurulacak olan halk pazarında satışa sunulacak.