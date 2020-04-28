Eyüpsultan'da sessiz Ramazan

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbulluların aileleriyle birlikte ziyaret ettiği, dualarla oruçlarını açtığı Eyüpsultan Meydanı'nda şu günlerde sessizlik ve hüzün rüzgarları esiyor. Eyüpsultan Meydanı, sessiz, sakin ve boş kalırken, Eyüpsultan Türbesi'nin Hacet Penceresi bölümüne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dualar ediyorlar. Korona virüs tedbirleri kapsamında Eyüpsultan Camii'nde vakit namazları da toplu olarak kılınmıyor.