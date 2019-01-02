Eyüpsultan'da silahlı market soygunu kamerada

Eyüpsultan'da bulunan bir markete giren zanlı, silah zoruyla kasada bulunan 250 TL parayı alarak kaçtı. Soygun sırasında başına silah dayanan kasiyer kız ve markette bulunan bir çocuk büyük panik yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 6 Aralık'da Eyüpsultan Güzeltpe Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markete alışveriş yapma bahanesiyle gelen kasklı bir kişi, kasaya gelince aniden silahını çıkardı. Kasiyerin başına silah dayayan zanlı, kasada bulunan 250 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri,şüpheli şahsın kullandığı motosiklet plakasından adresini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipleri, kaçmaya çalışan C.G. (20) isimli zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs 7 Aralık günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.