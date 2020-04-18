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Eyüpsultan'da sokak hayvanları unutulmadı

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmayarak her gün düzenli olarak beslenmelerini sağlıyor.


Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen hafta sonunda da çalışmaya devam eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının sağlığı ve beslenmesi için yoğun mesai harcıyor. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kliniği, sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen cumartesi ve pazar günü açık olacak. Çalışmalarda bir yandan hasta, yaralı hayvanların bakım ve tedavileri gerçekleştiriliyor, bir yandan da beslenmeleri sağlanıyor. Ekipler kedi ve köpeklerin yanısıra Haliç'teki Adalar civarında bulunan ördek, kaz ve su kuşlarını da beslemeyi ihmal etmiyor.

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