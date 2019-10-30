Eyüpsultan'da Sosyal Market yakında açılıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından uygulamaya konulan projenin yapım çalışmalarında sona gelindi. Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Sosyal Market'i ziyaret eden Başkan Deniz Köken, rafları tek tek kontrol ederek yerinde incelemelerde bulundu. Karadolap Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde hizmet verecek olan Sosyal Market, yenilikçi hizmet modeliyle yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında büyük kolaylık sağlayacak.

Eyüpsultan'da yardıma muhtaç kimsenin kalmaması hedefleniyor

İhtiyaç sahiplerine alışveriş kartı verilecek. Kart sahipleri Sosyal Market'ten istediklerini alabilecekler. Proje ile Eyüpsultan'da yardıma muhtaç kimsenin kalmaması hedefleniyor. 200 metrekarelik bir alanda inşa edilen Sosyal Marketin içinde şarküteri ürünleri, temizlik malzemeleri, kuru gıda, süt ürünleri olacak. Daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda marketin içinde farklı ürünler de yer alacak.

Epüsultan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada projenin amacı şu şekilde açıklandı: “Sosyal Marketin amacı Eyüpsultan'da ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza modern çağın niteliklerine yakışır şekilde destek olmak. Eyüpsultan'da ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal yardım ve sosyal hizmet üniteleri kurarak insan onuruna yakışır şekilde sosyal yardım hizmetlerini sunmak, sosyal dayanışmayı ön planda tutmaya yönelik bir hizmet gerçekleştirmek. Ayrıca bu yardımlaşma faaliyetine yardımseverler de bağışlarıyla katkı sağlayabilecekler.”

Sosyal Marketten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bireysel başvuru yaparak bu imkandan yararlanabilecekler.